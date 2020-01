Ufficiale – Honda riparte dal Botafogo

Nuova avventura per Keisuke Honda. L’attaccante giapponese, precedentemente svincolato dopo l’ultima esperienza al Vitesse, è infatti approdato al Botafogo. Ad annunciarlo, attraverso il proprio profilo Twitter, è stato lo stesso giocatore. Per Honda, che ricopre attualmente anche il ruolo di commissario tecnico della Cambogia, l’ennesima esperienza in giro per il mondo, dopo aver indossato in passato anche le maglie di Nagoya Grampus, VVV-Venlo, CSKA Mosca, Milan, Pachuca e Melbourne Victory.