Ufficiale – Honda riparte dal Vitesse

Nuova avventura per Keisuke Honda. Il giapponese, reduce dall’esperienza con i Melbourne Victory in Australia, ha firmato un contratto fino al giugno 2020 con il Vitesse, formazione di Eredivisie. L’ex Milan è stato ingaggiato dagli olandesi al termine di alcuni giorni di prova, con il club che ha comunicato che il giocatore dovrebbe unirsi alla squadra dopo la sosta per gli impegni delle nazionali.

Nel passato di Honda esperienza anche con Nagoya Grampus Eight, VVV-Venlo, Cska Mosca e Pachuca.