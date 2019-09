Ufficiale – Icardi rinnova con l’Inter e poi saluta: lo aspetta il PSG

Il tormentone estivo si è concluso. Mauro Icardi resta un giocatore dell’Inter, avendo sottoscritto un rinnovo contrattuale che lo vincolerà al club nerazzurro fino al 30 giugno 2022. Tuttavia, l’attaccante argentino non giocherà in Serie A in questa stagione: infatti, lo aspetta il Paris Saint-Germain. La società francese accoglie il bomber con la formula del prestito con diritto di trasformazione dell’acquisto da temporaneo a definitivo. Questo il comunicato dell’Inter: “FC Internazionale Milano comunica la cessione di Mauro Icardi al Paris Saint-Germain. L’attaccante argentino si trasferisce al club francese a titolo temporaneo annuale con diritto di trasformazione della cessione in definitiva. Contestualmente il giocatore ha raggiunto un accordo con FC Internazionale Milano per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2022”.