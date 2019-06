Ufficiale – Il figlio di Reyes firma per il Real Madrid a meno di un mese dalla morte del padre

Una storia emozionante arriva dalla Spagna: a distanza di 3 settimane dalla morte improvvisa di José Antonio Reyes, il figlio José Antonio Reyes Lopez di 11 anni ha firmato ufficialmente per il Real Madrid. Come riportato infatti da As, il piccolo Reyes militava negli Allievi A del Leganés e dalla prossima stagione farà parte della Cantera dei blancos, inseguendo le orme del padre, che ha vestito in carriera anche la maglia della prima squadra delle merengues. È stato il ragazzo stesso sui profili social a pubblicare alcune fotografie nel quartier generale del Real Madrid, felicissimo per l’avvenimento: “Sono molto contento e orgoglioso di iniziare una nuova tappa nel Real Madrid. Ringrazio tutte le persone che mi hanno appoggiato e hanno confidato in me, specialmente la mia famiglia. Continuo a lavorare e a imparare con umiltà!”.