Ufficiale – Inter, Esposito ceduto in prestito: giocherà nel Basilea

Sebastiano Esposito si trasferisce in prestito al Basilea

La carriera di Sebastiano Esposito subisce una nuova svolta. L'attaccante italiano di proprietà dell'Inter lascia nuovamente i nerazzurri e si trasferisce in Svizzera al Basilea, anche se solo con la formula del prestito secco. Lo ha comunicato la società campione d'Italia con un breve comunicato: "FC Internazionale Milano comunica la cessione del calciatore Sebastiano Esposito al Basilea: l'attaccante classe 2002 si trasferisce al club svizzero a titolo temporaneo con diritto di opzione e contro opzione". Il giocatore classe 2002 ha vissuto una stagione non esaltante tra Spal e Venezia con cui ha totalizzato complessivamente 32 presenze e 3 goal. Un bilancio non proprio memorabile per un attaccante del suo livello.