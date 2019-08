Ufficiale – Inter, Joao Mario ceduto in prestito alla Lokomotiv Mosca: “È un grande club”

È arrivato il comunicato ufficiale da parte dei club interessati: Joao Mario lascia l’Inter e giocherà alla Lokomotiv Mosca, società russa alla quale arriva con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 18 milioni di euro. Un’operazione in uscita necessaria per i nerazzurri, che avevano deciso di sfoltire nel reparto mediano. Classe 1993, il portoghese non ha mai pienamente convinto con la maglia dell’Inter, nonostante ci fossero grandi aspettative sul suo conto nel 2016, quando fu acquistato dallo Sporting Lisbona. In totale, con i nerazzurri ha totalizzato appena 4 gol in 69 presenze, considerando ogni competizione dal 2016 al 2019 (in mezzo un prestito di sei mesi al West Ham).

Ecco le sue prime parole: “Sono molto contento. So che questo è un grande club, qui hanno giocato tanti calciatori famosi. Ho chiesto della squadra ai miei connazionali Fernandes ed Eder e ho parlato con quest’ultimo prima di firmare. Mi ha detto che è una buona squadra, c’è una bella atmosfera e una tifoseria meravigliosa. Anche la partecipazione alla Champions League è stata un fattore importante”.