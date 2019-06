Ufficiale – Juan Mata rinnova col Manchester United fino al 2021

Era uno dei principali obiettivi delle big europee per l’estate, ma il Manchester United ha infine deciso di rinnovargli il contratto. Parliamo di Juan Mata, spagnolo di 31 anni, che è stato accostato specialmente al Barcellona e alla Juventus. Esse sognavano il colpo a parametro zero, ma oggi i Red Devils hanno ufficializzato il prolungamento del contratto fino al 2021. Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, Mata ha vestito la maglia del Valencia per quattro stagioni, per poi approdare in Premier League: dapprima tre stagioni fra le fila del Chelsea, in seguito – da gennaio 2014 – l’esperienza allo United che dura tuttora. Con la formazione ora allenata da Solskjaer ha totalizzato 45 gol in 218 presenze comprendendo tutte le competizioni. Nel 2009 ha esordito con la Spagna e ha segnato 10 reti in 41 partite.