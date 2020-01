Ufficiale – Juventus, addio Emre Can: il centrocampista passa al Borussia Dortmund

Adesso è ufficiale: Emre Can è un nuovo giocatore del Borussia Dortmund. Il centrocampista lascia così la Juventus, club nel quale era approdato nell’estate 2018, per fare ritorno in Bundesliga, dove aveva già giocato dal 2012 al 2014 con le maglie di Bayern Monaco e Bayer Leverkusen.

COMUNICATO – “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver perfezionato l’accordo con la società Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA per la cessione a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2020, del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emre Can per un corrispettivo di € 1 milione pagabile nell’esercizio 2019/2020. Il contratto prevede, inoltre, l’obbligo per il Borussia Dortmund di acquisire il calciatore a titolo definitivo qualora vengano raggiunti determinati obiettivi sportivi nel corso dell’esercizio 2019/2020. Il corrispettivo della cessione a titolo definitivo è fissato a 25 milioni, pagabili in tre esercizi”.