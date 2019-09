Il Lecce mette a segno un colpo importantissimo per il reparto avanzato. Infatti dal Sassuolo arriva Khouma Babacar: l’attaccante senegalese approda in Salento a titolo temporaneo. Il giocatore ha deciso di ripartire dal club giallorosso per rilanciarsi dopo due stagioni non esaltanti con Fiorentina e Sassuolo. Con i neroverdi ha collezionato 38 gare realizzando 9 reti. Il suo innesto si somma agli acquisti di Gianluca Lapadula e Farias in attacco.