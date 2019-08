Ufficiale – L’ex portiere di Samp e Napoli Rafael passa al Reading

Ne avevamo parlato qualche giorno fa, adesso è ufficiale: il portiere Rafael Cabral Barbosa è un nuovo giocatore del Reading, squadra di Championship. Il classe ’90 aveva congedato la Sampdoria con un messaggio commovente su Instagram, aveva chiesto la rescissione del contratto per favorire il suo ingaggio con il nuovo club inglese. Nell’ultima stagione, con Giampaolo in panchina, Rafael ha giocato solo 4 partite, di cui 2 in Serie A e altrettante in Coppa Italia. L’estremo difensore è stato anche al Napoli, dal 2013 al 2018, collezionando 45 presenze complessive. Con gli inglesi ha firmato un contratto di durata triennale.