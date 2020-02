Nonostante le trattative per il cambio societario, il Livorno piazza un importante colpo per il reparto arretrato. La difesa degli amaranto trova Matias Silvestre. L’ex centrale di Milan e Inter era rimasto senza squadra dopo l’esperienza con l’Empoli, restando così svincolato negli ultimi sei mesi. Il giocatore argentino di 35 anni rimarrà al Livorno fino al termine della stagione. In caso di salvezza potrebbe scattare il rinnovo.