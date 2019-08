Ufficiale – Maguire è del Manchester United: il difensore più costoso di sempre

Adesso è ufficiale: il Manchester United acquista il difensore Harry Maguire dal Leicester City. Per il 26enne un contratto di ben sei stagioni con i Red Devils. Si tratta del difensore più costo della storia del calcio, essendo stato pagato circa 80 milioni di sterline, che equivalgono a 90 milioni di euro. Nato a Sheffield nel 1993, si tratta di un centrale dalla struttura fisica possente, abile sia in marcatura che nel gioco aereo. Dopo esser cresciuto nella squadra della sua città, nel 2014 è passato all’Hull City, poi un prestito al Wigan, il ritorno alle tigri per due stagioni e infine il passaggio al Leicester nel 2017, totalizzando 5 gol in 76 presenze. Al secondo posto dei difensori più costosi di sempre si posiziona de Ligt, appena passato alla Juventus per 75 milioni di euro più 10,5 di spese accessorie.