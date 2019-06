Ufficiale – Muriel è un nuovo giocatore dell’Atalanta: vestirà la numero 9

Tornato dalla breve e sfortunata avventura in Brasile nella Copa America con la sua Colombia, con cui alla prima giornata si è infortunato dopo soli 8 minuti nella vittoria con l’Argentina, Luis Muriel è giunto in Italia e ha firmato il contratto che lo legherà a titolo definitivo all’Atalanta. Oggi, infatti, è arrivato il comunicato ufficiale da parte della società bergamasca: “Atalanta B.C. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dal Siviglia il calciatore Luis Muriel. All’Atalanta indosserà la maglia numero 9”. Classe 1991, è giunto in Italia per la prima volta nel 2010 per merito dell’Udinese, che lo ha girato in prestito al Granada e al Lecce, prima di riaverlo con sé per due stagioni e mezzo e cederlo alla Sampdoria. Nel 2017 il passaggio al Siviglia, mentre a gennaio del 2019 è passato alla Fiorentina, diventando uno dei punti di riferimento di un girone di ritorno da incubo per i Viola. Ora la Champions con l’Atalanta.