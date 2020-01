Ufficiale – Napoli, dall’Inter arriva Politano

Matteo Politano è un nuovo giocatore del Napoli. Ad annunciarlo, attraverso il proprio profilo twitter, il presidente degli azzurri Aurelio De Laurentiis. Il giocatore arriva in prestito con obbligo di riscatto dall’Inter, club che lo aveva prelevato nell’estate 2018 dal Sassuolo. Per l’attaccante, in precedenza, esperienze anche con Perugia e Pescara.

COMUNICATO – “Il Napoli annuncia l’acquisizione delle prestazioni sportive di Matteo Politano con la formula del prestito con obbligo di riscatto. Matteo Politano è nato a Roma il 3 agosto del 1993. Cresciuto nelle giovanili della Roma ha debuttato tra i professionisti con il Perugia in Lega Pro prima di passare al Pescara in Serie B.Il suo esordio in Serie A avviene nella stagione 2015/16 con la maglia del Sassuolo. In Emilia gioca tre stagioni collezionando 110 presenze tra campionato e coppe. Poi il passaggio all’Inter dal 2018 fino al gennaio 2020. Politano vanta anche 3 presenze in Nazionale con un gol”.