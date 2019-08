Ufficiale – Napoli, Ounas passa al Nizza in prestito

La notizia era nell’aria e adesso è diventata ufficiale: Adam Ounas è un nuovo calciatore del Nizza.

L’esterno offensivo algerino lascia il Napoli per approdare in Ligue 1. A dare l’annuncio è stata la società partenopea con un messaggio pubblicato su Twitter.

Il classe ’96 si appresta ad iniziare una nuova esperienza in Francia ma non lascerà definitivamente il club partenopeo. Per lui, infatti, si tratta di un prestito con diritto di riscatto in favore dei francesi. Ecco il comunicato della società italiana: “La SSC Napoli comunica di aver ceduto, con la formula del prestito con diritto di riscatto, le prestazioni sportive di Adam Ounas al Nizza. All’attaccante classe 1996 vanno i migliori auguri per la stagione in corso”.