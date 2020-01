Ufficiale – Podolski riparte dall’Antalyaspor

Nuova avventura per Lukasz Podolski. L’attaccante tedesco ha infatti firmato un contratto con l’Antalyaspor, club turco che milita nella massima serie. Per il giocatore, che era svincolato dopo la rescissione con i giapponesi del Vissel Kobe, si tratta di un ritorno in Turchia, Paese nel quale aveva già indossato la maglia del Galatasaray per due stagioni dal 2015 al 2017, collezionando complessivamente 75 presenze e segnando 34 reti.

Nel passato di Podolski esperienze anche con Colonia, Bayern Monaco, Arsenal e Inter.