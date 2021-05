Ufficiale: Real Madrid, c’è la firma di Alaba

I Blancos rinforzano così il proprio reparto arretrato, apparso troppo fragile in questa stagione

Il Real Madrid ha diffuso un comunicato con cui ha ufficializzato il colpo di mercato: "David Alaba (Vienna, Austria, 24/06/1992) è un nuovo giocatore del Real Madrid . Il 28enne nazionale austriaco si unisce al nostro club dal Bayern Monaco. Calciatore esperto con una carriera di successo ai massimi livelli, ha vinto 28 titoli, tra cui 2 Champions League, 2 Mondiali per Club, 2 Supercoppe Europee e 10 Bundesliga. Con il Bayern ha giocato 431 partite, diventando lo straniero con più incontri nella storia del club. Inoltre, Alaba ha fatto parte della Squadra dell'Anno UEFA tre volte ed è stato eletto calciatore austriaco dell'anno sette volte, selezione con la quale giocherà il prossimo Campionato Europeo. Il nuovo giocatore del Real si distingue per la sua versatilità e versatilità. In difesa brilla come difensore centrale e terzino sinistro, ma si esibisce perfettamente anche a centrocampo. Dopo aver iniziato la sua carriera all'SV Aspern e all'Austria Vienna, nell'estate del 2008 è passato al Bayern, con il quale ha esordito all'età di 17 anni. Prima di approdare in prima squadra, ha giocato per l'Hoffenheim nella stagione 2010/11. Oltre alla sua forza e velocità nel lavoro difensivo, è un calciatore molto tecnico e ha un grande successo da calci piazzati. Con il Bayern ha segnato 33 gol".