Ufficiale – Roma, primo acquisto dell’era Friedkin: torna Mkhitaryan

In attesa di definire al meglio i prossimi movimenti in entrata e in uscita, la nuova Roma di Dan Friedkin muove il primo passo. Il club giallorosso acquista a titolo definitivo Henrikh Mkhitaryan, svincolatosi dall’Arsenal. Il fantasista armeno aveva già giocato con i capitolini nell’ultima stagione, risultando uno dei migliori innesti nella formazione di Paulo Fonseca.

RESCISSIONE

L’Arsenal ha comunicato la decisione di lasciar partire Mkhitaryan in una nota: “Micki ci lascia dopo il prestito di una stagione in Italia. Abbiamo deciso di risolvere il suo contratto con noi di comune accordo per consentirgli di unirsi alla Roma in modo definitivo”. I Gunners salutano l’armeno dopo una sola stagione. In precedenza il giocatore aveva indossato le casacche di Borussia Dortmund e Manchester United.