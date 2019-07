Ufficiale – Schurrle passa allo Spartak Mosca

Nuova avventura per Andre Schurrle, attaccante laureatosi campione del mondo con la Germania nel 2014. Il giocatore è infatti stato ceduto in prestito dal Borussia Dortmund allo Spartak Mosca, con i tedeschi che hanno comunicato l’ufficialità dell’operazione.

Schurrle, dopo l’ultima stagione trascorsa in prestito in Premier League al Fulham, formazione con la qualeha messo a segno sei reti in ventidue presenze, è pronto quindi a rimettersi in gioco in Russia, determinato a tornare sullo standard di rendimento che, qualche anno fa, ne avevano fatto uno degli attaccanti più promettenti sull’intero panorama europeo.