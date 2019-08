Ufficiale – Spal: dal Belgio in arrivo Letica, sostituirà Gomis

Nemmeno il tempo di salutare il partente Alfred Gomis e la Spal annuncia un importante innesto. Si tratta di Karlo Letica. Portiere croato, classe 1997, è di proprietà del Club Bruges che ha accettato di privarsi del proprio gioiello con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’estremo difensore, cresciuto calcisticamente nell’Hajduk Spalato, passa al club emiliano con la possibilità di accumulare esperienza. La Spal può iniziare la stagione con un degno sostituto di Gomis e con l’ambizione di disputare un campionato di alto livello. Questa la nota del club biancoazzurro:” S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito dal Club Bruges le prestazioni sportive del calciatore Karlo Letica. Il portiere croato arriva in biancazzurro a titolo temporaneo con diritto di opzione per il trasferimento definitivo a favore della S.P.A.L. Classe 1997, è cresciuto nelle giovanili dell’Hajduk Spalato, militando in seguito nelle società croate Mosor Žrnovnica, Val e Rudes.

Nel 2017/2018 il ritorno all’Hajduk Spalato, dove ha totalizzato 22 presenze in Prima squadra. Nella scorsa stagione, il passaggio al Club Bruges, squadra con cui ha collezionato 16 presenze tra Champions League, Jupiler Pro League e Supercoppa del Belgio. Letica conta inoltre 14 apparizioni con la Nazionale U-19 croata ed una presenza con la Nazionale U-21″.