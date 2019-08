La Spal non si ferma mai. Il club biancoazzurro ha piazzato un nuovo colpo in difesa. Dalla Polonia è in arrivo Gracjan Szyszka, difensore centrale sedicenne cresciuto nella Football Academy School of Excellence (FASE) di Stettino. Il giocatore si trasferisce a titolo definitivo presso la società emiliana. Il contratto è già stato depositato.