Ufficiale – Spal, ecco Dabo

Adesso è ufficiale: Bryan Dabo è un nuovo giocatore della Spal. Il centrocampista classe 1992 arriva in prestito con diritto di riscatto dalla Fiorentina, club con il quale, nella prima parte di questa stagione, è rimasto ai margini. Il giocatore andrà così a prendere il posto di Jasmin Kurtic, passato nei giorni scorsi al Parma.

COMUNICATO – “S.P.A.L. srl comunica di aver acquisito dalla ACF Fiorentina le prestazioni sportive del calciatore Bryan Dabo. Il centrocampista classe ’92 arriva a titolo temporaneo con diritto di opzione per il trasferimento definitivo a favore della società biancazzurra. Nato a Marsiglia, nazionale burkinabé, ha iniziato la propria carriera nelle fila dei francesi del Montpellier dove ha militato dal 2010 al 2016 con una parentesi in Inghilterra al Blackburn Rovers nel 2014. Dopo un’esperienza di due stagioni al Saint-Étienne, l’approdo in Italia alla Fiorentina nel gennaio 2018. Alla S.P.A.L. Dabo vestirà la maglia numero 14″.

SPAL, SEMPLICI: “SAREI STATO ARRABBIATO IN CASO DI PAREGGIO, FIGURIAMOCI CON UNA SCONFITTA…”