Ufficiale – Tottenham, preso Lo Celso dal Betis Siviglia

Colpo di mercato del Tottenham. Gli Spurs si sono infatti aggiudicati dal Betis Siviglia le prestazioni del centrocampista Giovani Lo Celso, che arriva a Londra con la formula del prestito con diritto di riscatto. L’argentino, che in passato ha indossato anche le maglie di Rosario Central e Paris Saint-Germain, è reduce da una brillante stagione in Spagna, durante la quale ha messo insieme 32 presenze e nove reti in Liga.

Per Mauricio Pochettino un rinforzo di assoluto valore, che potrà permettere al Tottenham di confermarsi tra le prime forze della Premier League.