Ufficiale – Trapp torna all’Eintracht Francoforte, stavolta a titolo definitivo

Torna ancora, ma questa volta per restarci definitivamente. Kevin Trapp, dopo un tira e molla durato alcune settimane, è ufficialmente un nuovo giocatore dell’Eintracht Francoforte. Il club tedesco ha pressato molto il Paris Saint-Germain per riavere con sé il gigante classe 1990, ma non in prestito come nella passata stagione, bensì a titolo definitivo, con contratto fino al 2024. Nato a Merzig, fu portiere delle Aquile anche prima di passare ai parigini, ossia nel triennio dal 2012 al 2015. Arrivava dal Kaiserslautern, formazione con la quale è cresciuto. Ha totalizzato, inoltre, 3 presenze con la Nazionale tedesca.