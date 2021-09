Ufficiale – Udinese, Okaka ceduto all’Istanbul Basaksehir

Stefano Okaka saluta l'Udinese e si trasferisce in Turchia all'Istanbul Basaksehir

Stefano Okaka saluta l'Udinese dopo tre stagioni. L'attaccante italiano classe 1989 si trasferisce in Turchia. Il club friulano ha comunicato la cessione ufficiale che frutterà ben 10 milioni: "Dopo 75 presenze e 18 reti Stefano Okaka lascia l’Udinese. L’attaccante umbro è stato ceduto a titolo definitivo all’Istanbul Basaksehir, formazione del massimo campionato turco. Okaka era arrivato in bianconero nel gennaio del 2019 contribuendo in maniera decisiva con 6 reti nella seconda parte della stagione 18/19 e continuando ad essere giocatore di grande spessore e importanza per l’Udinese nelle successive due stagioni vissute in Friuli. Con la sua leadership e le sue qualità tecniche e umane Stefano ha contribuito al raggiungimento di traguardi e soddisfazioni per il Club. Da parte di tutta l’Udinese i migliori auguri e un grande ringraziamento per quanto fatto indossando e sudando sempre la maglia bianconera".