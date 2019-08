Ufficiale – Udinese, Scuffet in prestito allo Spezia

Nuova avventura per Simone Scuffet. Il portiere classe 1996 lascia infatti l’Udinese e passa in prestito con diritto di riscatto allo Spezia, formazione di Serie B. A renderlo noto, attraverso una nota ufficiale, il club ligure, che si aggiudica così le prestazioni dell’estremo difensore che, nella seconda parte dell’ultima stagione, ha indossato la maglia dei turchi del Kasimpasa. Per lui, in passato, un’esperienza anche con i colori del Como.

COMUNICATO – “Lo Spezia Calcio comunica di aver trovato l’accordo con l’Udinese Calcio per l’arrivo in maglia bianca, a titolo temporaneo con diritto di riscatto in favore del Club di via Melara, del portiere Simone Scuffet.

Classe ’96, friulano e prodotto del vivaio bianconero, Scuffet ha indossato in carriera per quarantasette volte la maglia dell’Udinese, oltre a quelle del Como in Serie B e del Kasimpasa nella massima serie turca, con i quali, dopo il suo arrivo nel gennaio 2019, il neoaquilotto è sceso in campo in undici occasioni. Già estremo difensore delle selezioni nazionali U17, U18, U19, U20 e U21, Scuffet è ora pronto a difendere la porta delle Aquile!”.