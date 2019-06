Ufficiale – Valencia, preso Cillessen dal Barcellona per 35 milioni di euro

È tutto fatto, sono arrivati i comunicati ufficiali delle due squadre: Jasper Cillessen passa dal Barcellona al Valencia per una cifra stimata di 35 milioni di euro. Il portiere olandese, 30 anni, ha firmato per quattro stagioni, per cui un contratto che scadrà nel 2023, con una clausola rescissoria di ben 80 milioni di euro. Era arrivato in blaugrana dall’Ajax nell’agosto del 2016 per una cifra intorno ai 15 milioni di euro e in tre stagioni ha totalizzato solamente 32 presenze, di cui 24 in Coppa del Re, vincendola 2 volte oltre a 2 Scudetti e una Supercoppa di Spagna. Il portiere ha rilasciato queste dichiarazioni: “Per me è incredibile, è una giornata molto speciale. Non vedo l’ora di cominciare, sono molto felice. Mi trovo in un club che ha grande storia, per questo è stata una scelta facile”.