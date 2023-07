Un tifoso chiede a Dybala: “Vieni al Chelsea?” e l’argentino risponde così

Presente a Silverstone, in occasione del GP di Gran Bretagna di F1, Dybala ha sorriso ad un tifoso che gli chiedeva del Chelsea

Le spire del calciomercato hanno inghiottito anche Paulo Dybala, accostato al Chelsea nelle ultime settimane. L'attaccante della Roma, come riportato nei giorni scorsi, è entrato nel mirino di Pochettino e risulta come un opzione particolarmente valida economicamente vista la clausola da 12 milioni di euro. Ad oggi ancora nulla di ufficiale, così un tifoso ha approfittato della presenza della Joya a Silverstone per fargli la fatidica domanda: "Verrai al Chelsea?". E l'argentino si è allontanato sorridendo.