Under vicino al Napoli: la conferma arriva dalla Turchia

I tanti infortuni hanno frenato Cengiz Under nell’ultima stagione. L’esterno turco, arrivato a Roma nell’estate 2017, non è riuscito a replicare quanto di buono fatto sotto la gestione di Eusebio Di Francesco. Prende quota l’ipotesi di una sua cessione al termine di questa annata. La squadra più interessata a lui è il Napoli, che preme per chiudere l’affare.

RIVELAZIONE

Una conferma di questa trattativa è stata fornita da Goksel Gumusdag. Il presidente dell’Istanbul Basaksehir, ex club dello stesso Under, è spettatore interessato di questa operazione, come ha confermato ai microfoni di ‘TRT Spor’: “Cengiz sta per essere venduto al Napoli, le discussioni sono in corso. Da quell’operazione, 4-5 milioni andranno a noi”.