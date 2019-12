United, assalto a Haaland: la strategia dei Red Devils

Una delle grandi rivelazioni di questo 2019 è sicuramente Erling Braut Haaland. L’attaccante norvegese del Salisburgo ha sorpreso per la facilità con cui ha trovato il gol anche in un palcoscenico straordinario come la Champions League. Data anche la sua giovane età, i top club si stanno già muovendo per assicurarsi le sue prestazioni in futuro. Tra le società interessate c’è anche il Manchester United. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, i Red Devils avrebbero un jolly importante in Ole Gunnar Solskjaer. Infatti, anche il tecnico del club inglese è norvegese e la nazionalità comune potrebbe spingere Haaland ad accettare la corte della squadra di Manchester. E lo stesso Solskjaer sarebbe andato in Austria per incontrare il giocatore e spiegargli i piani futuri della società. Una mossa che potrebbe mettere in scacco il tentativo di altre concorrenti.