United, assalto a Richarlison: la Juve può approfittarne

Il mercato si inizia ad animare in vista del mercato di riparazione. Tra le squadre più interessate a trovare soluzioni ai propri problemi c’è indubbiamente il Manchester United di Ole Gunnar Solskjaer. I Red Devils cercano disperatamente un rinforzo per il proprio attacco. L’ultimo nome è quello di Richarlison, bomber brasiliano dell’Everton capace di realizzare 8 gol in 23 presenze. La mossa di mercato potrebbe diventare un assist per la Juventus: infatti i bianconeri sono in lotta con i Red Devils per l’attaccante del Salisburgo Erling Haaland. L’acquisto di Richarlison toglierebbe lo United dalla contesa e lascerebbe via libera alla Vecchia Signora. Lo riporta il London Evening Standard.