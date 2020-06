United, assalto a Sancho: l’alternativa è un giocatore della Juventus

La sessione estiva di calciomercato potrebbe essere per il Manchester United l’occasione per costruire una squadra di alto livello. I Red Devils, che non vincono la Premier League dal 2013, stanno lavorando per puntellare l’attacco. Il primo nome sul taccuino è quello di Jadon Sancho. Tuttavia non sarà semplice strappare l’attaccante inglese al Borussia Dortmund. Serve un piano B in caso di fallimento della trattativa. Secondo quanto riportato da Tuttosport, lo United avrebbe guardato in casa Juventus, puntando su Federico Bernardeschi. L’esterno italiano sarebbe gradito al tecnico Ole Gunnar Solskjaer che lo vorrebbe nel suo reparto offensivo. Un buon modo per consolarsi qualora il sogno principale dovesse svanire.