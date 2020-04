United, assalto a Sancho: pronta offerta shock al Dortmund

Le ultime stagioni del Manchester United sono state contraddistinte dalla parola “fallimento”. I Red Devils non vincono un trofeo dalla stagione 2016/17 e il progetto tecnico sembra piuttosto impantanato tra mille difficoltà. Così il club inglese sta progettando una rivoluzione. Il primo pilastro su cui fare affidamento sarebbe Jadon Sancho. L’attaccante inglese è esploso al Borussia Dortmund negli ultimi due anni. Il Manchester United è pronto a farsi avanti con un’offerta clamorosa: per convincere i gialloneri a privarsi del loro gioiello sarebbe disposto a investire ben 120 milioni di sterline. Una cifra da capogiro. Lo riporta il Sun, che afferma come questo sia il colpo più importante di una campagna faraonica da 290 milioni di sterline.