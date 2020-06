United, attacco da rifondare: nuovo assalto per Kane

Maggio 2017: il Manchester United solleva l’Europa League, terzo trofeo conquistato sotto la gestione di José Mourinho dopo le vittorie in Community Shield e Coppa di Lega. Da allora i Red Devils sono incappati un lungo digiuno e in una crisi tecnica di cui faticano a intravedere la fine. Uno scossone di fronte a questa situazione difficile potrebbe arrivare in estate, quando il club inglese tenterà di rifondare la squadra per accorciare il gap accumulato con le formazioni di vertice. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il primo grande colpo sulla lista sarebbe Harry Kane. L’attaccante inglese non sembra convinto di continuare con il Tottenham e il divorzio non sarebbe affatto un colpo di scena.