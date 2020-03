United, Henderson allontana De Gea: un assist per… Sancho

Sarà un’estate rivoluzionaria per il Manchester United. I Red Devils si preparano a cambiare profondamente pelle. Il primo tassello del mutamento dovrebbe riguardare il portiere. David De Gea non sta convincendo a causa di un rendimento altalenante e poco redditizio nell’ultimo periodo. Al contrario, Dean Henderson, estremo difensore di proprietà dello United, si è masso in evidenza nello Sheffield dei miracoli. Si prospetta una successione clamorosa, con l’inglese pronto a sostituire lo spagnolo. Lo riporta il Daily Mail. La cessione di De Gea diventerebbe preziosa per il mercato del Manchester: i soldi incassati potrebbero essere impiegati per finanziare il grande colpo estivo, ossia Jadon Sancho, il sogno proibito dei tifosi.