United, il sogno è Sancho: un big da sacrificare per il colpaccio

Le ultime stagioni sono state particolarmente complicate per il Manchester United. I Red Devils hanno fallito la qualificazione alla Champions League nella scorsa stagione e rischiano di steccare anche in questa annata travagliata. Tuttavia, secondo quanto riportato dal Sun, il club inglese avrebbe pensato a una vera e propria rifondazione. Infatti lo United si sarebbe fatto avanti per Jadon Sancho, attaccante del Borussia Dortmund. Ma prima di scatenare l’offensiva, bisogna vendere. E tra i sacrificabili c’è il portiere David De Gea. Lo spagnolo, arrivato a Manchester nel 2011 per raccogliere l’eredità di Edwin Van der Sar, sembra propenso a un cambio di squadra per rilanciarsi. La sua cessione aprirebbe le porte all’arrivo di Sancho all’Old Trafford.