United in cerca di un attaccante: occhi in casa Napoli

Il Manchester United continua a faticare in zona gol. La squadra inglese ha realizzato solamente 32 reti in 21 incontri. Per dare equilibrio al reparto offensivo, i Red Devils sono pronti a tuffarsi sul mercato per trovare una prima punta. Secondo quanto riportato dal Sun, Ole Gunnar Solskjaer avrebbe individuato in un attaccante del Napoli il suo rinforzo ideale. Si tratta di Arkadiusz Milik. Il centravanti polacco sta vivendo una stagione prolifica in azzurro. Lo United sarebbe disposto a sborsare ben 60 milioni di sterline. Ora spetterà al Napoli valutare l’offerta e come muoversi.