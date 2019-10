United in crisi, i Red Devils pescano in Serie A: due big nel mirino

Il Manchester United fatica pericolosamente in campionato. Dopo un’ottima partenza, i Red Devils sono scivolati pericolosamente a ridosso della zona retrocessione. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, la squadra di Ole Gunnar Solskjaer sarebbe intenzionata a rifarsi sul mercato, provando ad acquistare le soluzioni giuste per risollevarsi. Attualmente, lo United punta a due big della Serie A: Mario Mandzukic e Kalidou Koulibaly. Il primo è in uscita dalla Juventus, mentre il difensore senegalese è uno dei pilastri del Napoli, piuttosto restio all’ipotesi di cedere il proprio gioiello. Le prossime settimane saranno infuocate.