United, inizia il post Lukaku: occhi su un ex Juve

Ormai è praticamente tutto fatto per il trasferimento di Romelu Lukaku dal Manchester United all‘Inter. I Red Devils incasseranno circa 85 milioni di euro. Tuttavia, ora si apre un nuovo interrogativo per il club inglese. Infatti, lo United è costretto a trovare una nuova prima punta. Ole Gunnar Solskjaer, il tecnico-manager della società britannica, avrebbe già individuato il sostituto, secondo quanto riportato dai media locali. Il grande obiettivo è Fernando Llorente: l’attaccante basco è rimasto svincolato dopo l’ultima brillante stagione con la maglia del Tottenham. Non sono bastate le sue marcature pesanti a convincere Mauricio Pochettino, ma il suo rendimento sembra aver attirato l’attenzione dello United. La trattativa può decollare già nelle prossime ore.