United, muro su Pogba: via alla cessione solo per 180 milioni!

Tutti pazzi per Paul Pogba. Real Madrid e Juventus sono le principali pretendenti per il centrocampista francese, senza dimenticare il Paris Saint-Germain più defilato. Pogba è ricercatissimo, ma il Manchester United ha fatto capire di non volerlo cedere, se non alle proprie condizioni. I Red Devils sono disposti a valutare offerte a partire dai 180 milioni di sterline. Non ci saranno trattative per cifre inferiori. Dunque, chi vorrà assicurarsi le prestazioni del francese dovrà necessariamente fare un investimento oneroso. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l’unico club capace di farsi avanti a queste condizioni resta il Real Madrid.