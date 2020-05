United, pronto l’assalto a Sancho: la chiave può diventare Sanchez

La sessione estiva del calciomercato potrebbe essere particolarmente intensa per il Manchester United. I Red Devils, infatti, vogliono tornare pienamente competitivi dopo due stagioni assai complicate. Il club inglese punta a creare una rosa di altissimo livello e il primo tassello dovrebbe essere Jadon Sancho, attaccante del Borussia Dortmund. Tuttavia non sarà semplice convincere i gialloneri a privarsi del loro gioiello. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, la chiave della trattativa potrebbe essere Alexis Sanchez. L’attaccante cileno non rientra nei piani del Manchester United. Per questo motivo, il giocatore attualmente in prestito all’Inter verrebbe impiegato come pedina di scambio in una trattativa. Se così fosse, i nerazzurri rischierebbero di perdere ogni chance di ritrovare l’ex Udinese anche per la prossima stagione.