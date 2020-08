United senza limiti: dopo Van de Beek pronto un altro colpo di mercato

L’ennesima stagione da “zeru tituli”, per dirla alla Mourinho, ha lasciato il segno in casa Manchester United. Il digiuno di successi dura ormai da tre stagioni e come se non bastasse ultimamente i supporters si sono dovuti sorbire il dominio interno dei cugini Citizens e la doppietta Champions-Premier tra il 2019 e il 2020 da parte degli acerrimi avversari del Liverpool. Insomma, non esattamente una situazione piacevole per chi tifa United.

MERCATO

Per uscire dalla mediocrità delle ultime stagioni servono innesti importanti. Il primo colpo è stato Bruno Fernandes a gennaio, ma il portoghese non basta. Così sembra fatta per Donnie Van de Beek: il centrocampista olandese dell’Ajax è ormai a un passo dalla firma con i Red Devils. Tuttavia, secondo ESPN, il club inglese sarebbe sulle tracce di Dayot Upamecano, difensore francese del Lipsia, vera rivelazione nell’ultima Champions.