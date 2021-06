Upamecano, che beffa: niente Bayern fino a luglio, dovrà allenarsi con il Lipsia

I bavaresi hanno piazzato un colpo clamoroso, ma non potranno avere subito il giocatore a disposizione

Il Bayern Monaco fa sul serio in vista della prossima stagione. I bavaresi, reduci da un'annata positiva, ma non troppo esaltante, puntano a tornare sul tetto d'Europa. Il primo grande rinforzo è Dayot Upamecano , passato dal Lipsia alla Baviera. Un colpo che indebolisce una concorrente per il titolo in Germania e rinforza il reparto difensivo con l'arrivo del centrale francese. Tuttavia, c'è un piccolo imprevisto con cui fare i conti.

Infatti Upamecano non potrà essere a disposizione fino a metà luglio. Il motivo sta nel rispetto di vincoli contrattuali: il contratto del difensore francese non scadrà prima del 15 luglio e resterà giocatore del Lipsia fino a quando inizierà a prepararsi per la stagione il 5 luglio sotto il nuovo allenatore. Jesse Marsch. Fino al 15 luglio, dunque, dovrà essere agli ordini dell'ormai sua ex squadra. Una beffa per il giocatore e per il Bayern Monaco, che dovranno aspettare ancora prima di potersi conoscere. Lo riporta Sport Bild.