Valencia, Gattuso chiede rinforzi e guarda in casa Milan

Il Valencia è ancora in una fase di costruzione e il nuovo allenatore Gennaro Gattuso chiede rinforzi. L'Italia è nel mirino della dirigenza spagnola che segue i consigli di Ringhio ma sa di non poter spendere troppo per obiettivi italiani costosi. Si guarda in casa Milan e dopo Samu Castillejo potrebbe arrivare Tiemoué Bakayoko, alle prese con il secondo anno del prestito biennale concordato a suo tempo tra i rossoneri e il Chelsea. C'è anche Matteo Napolitano che piace e l'agente ha ammesso che andrà via dal Napoli.