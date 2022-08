Valencia, ufficiale l’arrivo di Cavani

Edinson Cavani è un giocatore del Valencia. Il club di Mestalla ha ufficialmente ingaggiato l'attaccante ex Napoli per due stagioni. L'uruguaiano è atterrato oggi a Valencia e sarà presto agli ordini di Rino Gattuso, che avrà un top player mondiale a guidare l'attacco in questa stagione. Cavani arriva in buona forma , dal momento che il suo obiettivo principale è quello di dare il meglio a Valencia per guadagnarsi un posto nella sua nazionale, in cui la competizione è agguerrita per il Mondiale in Qatar. Con l'arrivo di Cavani sono già cinque gli acquisti che il Valencia ha fatto per questa stagione. Sono arrivati ​​Castillejo, Lino, Nico, Ozkacar e ora l'attaccante uruguaiano, che ha mandato in visibilio i tifosi valenciani.