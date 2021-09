Van Basten bacchetta Van de Beek: “Errore scegliere lo United. E non è così bravo…”

Marco Van Basten dice la sua sul momento di Donny Van de Beek, in difficoltà nell'ultima stagione

Doveva essere il grande rinforzo del Manchester United. Donny Van de Beek, invece, non è riuscito a replicare le belle prestazioni offerte con la maglia dell'Ajax. Un flop inatteso quello del centrocampista olandese. L'ex attaccante Marco van Basten ha espresso il suo punto di vista sulla situazione del connazionale ai microfoni di Ziggo Sport: "Non è stata una scelta intelligente scegliere di andare a Manchester. Se dici di aver parlato con il Real Madrid e poi passi al Manchester United, stai puntando troppo su te stesso ma Van de Beek non è così bravo. Essere il numero 10 dell'Ajax è molto più facile che essere un numero 10 in una big spagnola o inglese. In Olanda ricevi molto aiuto e hai opportunità, all'estero non è così".