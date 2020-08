Van de Beek cambia aria: addio all’Ajax, due club si fanno avanti

Solamente un anno fa l’Ajax stupiva il mondo con una cavalcata clamorosa in Champions League. Dai playoff fino alla semifinale di Champions League, con l’amarezza per la rimonta subita dal Tottenham. I lancieri eliminarono Real Madrid e Juventus nei turni a eliminazione diretta mettendo in mostra anche un discreto gioco. Tra i protagonisti di quella favola c’era anche Donny Van de Beek. Il centrocampista olandese non ha seguito l’esempio di Frenkie De Jong e Matthjis De Ligt, che hanno cambiato subito squadra. Tuttavia sembra sempre più difficile vederlo con l’Ajax nella prossima stagione.

CONTESO

Secondo “De Telegraaf”, il giocatore avrebbe deciso di lasciare l’Olanda. Inoltre due top club lo seguono interessati. Manchester United e Barcellona sono pronti a farsi avanti a suon di milioni per avere Van de Beek in rosa dalla prossima stagione.