Van de Beek più lontano dal Real: spunta una nuova pretendente

Ormai è trascorso più di un anno dalla clamorosa cavalcata europea dell’Ajax che raggiunse le semifinali, fermandosi solo contro il Tottenham. Uno dei perni dei lancieri era Donny Van de Beek, che, a differenza di Frenkie De Jong e Matthijs De Ligt, non ha lasciato il club olandese. Il centrocampista sembrava vicino a trasferirsi al Real Madrid. Tuttavia negli ultimi mesi la trattativa si sarebbe raffreddata. Così, secondo quanto riportato dal Daily Mail, si sarebbe fatto avanti il Manchester United che cerca un rinforzo in mezzo al campo per trovare geometrie e precisione nel gioco della formazione allenata da Ole Gunnar Solskjaer. I Red Devils attualmente paiono in pole position. Resta da capire se riusciranno a concludere in tempi brevi la trattativa.