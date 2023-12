Varane non tornerà al Real Madrid, i blancos hanno detto di “no”

Secondo quanto riportato da fonti spagnole, il Real Madrid non è interessato a Raphael Varane e avrebbe risposto di no al trasferimento

Si spegne il sogno di Raphael Varane di tornare a vestire la maglia del RealMadrid. Quella squadra che lo ha lanciato nel mondo dei migliori di questo sport, permettendogli di vincere numerosi trofei ora in bacheca. Diversamente è andata l'esperienza al Manchester United, che tra delusioni e sconfitte si avvia verso la conclusione. Club e calciatore sembrano dirigersi sempre di più verso la separazione consensuale e nell'immediato, anche a gennaio se sarà possibile. Ma prossima destinazione del francese non sarà sicuramente il Real. Secondo quanto riportato da Marca, a Madrid non sono più interessati al calciatore per cui avrebbero risposto negativamente alla richiesta dello stesso. Una decisione curiosa visti gli infortuni di Eder Militao ed Alaba che costringono Ancelotti ad effettuare scelte, per così dire, forzate.