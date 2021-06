Vavro, stoccata a Inzaghi: “Non mi voleva”

Il difensore della Lazio Vavro ha puntato il dito contro Simone Inzaghi

Il terzino della Lazio Denis Vavro, in prestito all’Huesca nella seconda parte di stagione, si è levato qualche sassolino dalla scarpa in occasione di un’intervista rilasciata in patria: “Vedremo come si evolverà la situazione, la Lazio sta cambiando allenatore. Inzaghi non mi voleva, per questo me ne sono andato. Continuerei in Spagna però, se potessi scegliere. Mi piace molto il calcio di questo paese e sono legato all’Huesca, che ha permesso di rilanciarmi. Forse tornerò per aiutare la squadra a riconquistare la Liga. Al momento non ho idea del mio futuro”.